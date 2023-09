Unbekannte brechen beim 1. FC Köln ein und kommen mit Trikots davon! Polizei sucht nach Zeugen

Köln - Am vergangenen Wochenende haben sich Unbekannte Zutritt zum Geißbockheim des 1. FC Köln verschafft und ordentlich Beute gemacht. Jetzt sucht die Polizei nach den Übeltätern!

Schon eine Woche zuvor sollen sich Unbekannte am Geißbockheim zu schaffen gemacht haben. © Marius Becker/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sollen die Tatverdächtigen in der Nacht zum Samstag eine Tür aufgehebelt und so in das Vereinsheim eingedrungen sein.

Binnen weniger Augenblicke schnappten sich die Diebe Spielertrikots, Trainingsjacken, eine Bluetooth-Box und mehrere Kameras.

Schon eine Woche zuvor soll es an gleicher Stelle einen Einbruchsversuch gegeben haben, hieß es.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können.