Vandalismus im Rheinpark: Dreiste Diebe machen sich an Brunnen zu schaffen - Strafanzeige!

Köln - Dreister Diebstahl im Kölner Rheinpark in Deutz! Jüngst haben dort Vandalen ihr Unwesen getrieben und sich am bekannten Siemensbecken zu schaffen gemacht. Es fehlen unter anderem acht tropfenförmige Zierelemente aus Bronze!

Obendrein wurden Kupferbleche und große Einlaufkästen am dortigen Wasserfall beschädigt.

Demnach hatten Mitarbeiter des städtischen Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen die Schäden und fehlenden Teile an der Wasseranlage während Reinigungsarbeiten bemerkt und sofort die Parkverwaltung informiert.

Wie die Stadt Köln am Mittwoch berichtete, haben die dreisten Diebe zwischen dem 16. und 20. Februar zugeschlagen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Metalldiebe in einem Kölner Park ihr Unwesen treiben: Bereits im Oktober 2023 stahlen bislang unbekannte Täter vier lebensgroße Bronzefiguren (Schildkröte, Echse, Seehund und Fischotter) des Märchenbrunnens im Stadtgarten in Mülheim. Auch in diesem Fall hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet, die aktuell noch andauern.

Die fehlenden Lochbleche des Siemensbeckens sollen nun kurzfristig ersetzt werden. Damit die Tropfen möglichst originalgetreu neu angefertigt werden können, würden noch weitere Informationen benötigt, erklärte die Stadt.



Ob die Anlage pünktlich zur Brunnensaison in Betrieb genommen werden könne, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, wie es abschließend hieß.