Verdacht des versuchten Mordes: Junger Mann nach Schüssen in Köln festgenommen

Köln - Nach Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen haben Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen (23) festgenommen.

Dank dänischer Behörden konnte die deutsche Polizei nach Schüssen in Köln einen jungen Mann (23) dingfest machen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die deutsche Polizei ist eigenen Angaben zufolge von dänischen Behörden auf den jungen Mann aufmerksam gemacht worden, da sie gegen ihn wegen eines Tötungsdeliktes ermitteln.

Mithilfe von Spezialeinheiten durchsuchten Beamte die Wohnung des 23-Jährigen im Stadtteil Höhenhaus und nahmen ihn fest. Später stellte sich heraus, dass seine Fingerabdrücke auch zu Spuren vom Tatort in Bilderstöckchen passen.

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten eine Pistole, eine Sturmhaube und mehrere Autokennzeichen.

Der Festgenommene soll noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines Haftbefehls wegen dringenden Verdachts des versuchten Mordes aus Heimtücke beantragt.