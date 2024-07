Zoff vor McDonald's eskaliert: Als die Polizei eingreift, wird's richtig unschön

Köln - Die Bundespolizei musste am vergangenen Wochenende am Kölner Hauptbahnhof einschreiten, nachdem ein 37-Jähriger einen McDonald's-Mitarbeiter angegriffen hatte. Einsichtig zeigte sich der Randalierer allerdings nicht - ganz im Gegenteil.

Die Polizei hatte dem 37-Jährigen einen Platzverweis für den Kölner Bahnhof ausgesprochen, daran hielt sich der Mann allerdings nicht. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, waren die Beamten am Samstagabend gegen 19.25 Uhr auf den Unruhestifter aufmerksam geworden, der zu diesem Zeitpunkt in einen verbalen Streit mit einem Sicherheitsmitarbeiter der McDonald's-Filiale verwickelt war.

Die Ordnungshüter griffen ein und sprachen dem 37-Jährigen aus Bonn zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten einen Platzverweis aus, der eigentlich bis Sonntagmorgen andauern sollte. Das interessierte den Mann jedoch nur wenig.

Unmittelbar nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, geriet der Störenfried nämlich erneut in Streit mit seinem Gegenüber. "Ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter des McDonald's trennte die beiden Männer, brachte den Bonner zu Boden und fixierte ihn", schilderte der Sprecher.

Als die Bundespolizisten den Randalierer daraufhin mit zur Dienststelle nehmen wollten, gingen seine Nerven dann vollends mit dem 37-Jährigen durch.