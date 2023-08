Zoll findet in Koffern von Türkei-Reisenden kiloweise Gold!

Köln – Kölner Zöllner sind in der Sommerferien-Zeit im buchstäblichen Sinne auf Gold gestoßen - und zwar kiloweise!

Der illegal eingeführte Goldschmuck wurde von Zöllnern sichergestellt. © Hauptzollamt Köln

Fast 220.000 Euro ist der Goldschmuck, den gleich mehrere Personen von ihrer Türkei-Reise nach Deutschland einschmuggeln wollten, nach Angaben eines Zoll-Sprechers wert.

Die insgesamt 4,2 Kilogramm Edelmetall waren mitunter in Alufolie eingewickelt zwischen Kleidungsstücken in Koffern versteckt. Einzelne Reisende hatten den Schmuck auch direkt am Körper versteckt.

Sie alle hatten versucht, nach der Landung an der Zoll-Kontrollstelle durch den grünen Gang für abgabefreie Waren zu gehen, wurden aber angehalten.

Spektakulär war auch ein Fund im Koffer einer Krankenschwester (45) aus der Städteregion Aachen. In ihrem Gepäck befanden sich nach Zoll-Angaben gleich neun verbotene Messer. Allein sechs Springmesser seien als Geschenk für ihren 14-jährigen Sohn gedacht gewesen.