Der Rhein trocknet aus! Rekord-Tiefstände am Wochenende erwartet

Duisburg/Köln/Düsseldorf - Jetzt schlagen die ersten Experten richtig Alarm! Für den Rhein werden an sämtlichen großen Pegelstationen für das kommende Wochenende Rekord-Tiefstände erwartet.

In Köln rechnen Experten am Samstag mit einem Pegelstand von 67 Zentimetern. © Oliver Berg/dpa

Wie der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein mitteilt, erwartet man für Samstag und Sonntag so niedrige Wasserstände wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Seit wann die Pegelstände aufgezeichnet werden -das ist von Messstation zu Messtation unterschiedlich.

In Köln beispielsweise werde der Pegelstand seit mindestens 100 Jahren erfasst, heißt es. Für den Pegel Köln laute die Prognose für Samstag 67 Zentimeter. Das wären 2 Zentimeter weniger als der bisher niedrigste Pegelstand 69 Zentimeter vom 23. Oktober 2018.

Am Pegel Düsseldorf werden am Samstag 21 Zentimeter erwartet. Das sind ebenfalls 2 Zentimeter weniger als der bisherige Rekord-Tiefstand von 23 Zentimeter vom 23. Oktober 2018.

Am selben Tag waren damals am Pegel Duisburg-Ruhrort 153 Zentimeter abgelesen worden. Die Vorhersage sind 148 Zentimeter für Samstag. Das wären 5 Zentimeter weniger als die Tiefstmarke.