Partylärm am Brüsseler Platz: Stadt Köln legt Beschwerde gegen Zwangsgeld ein

Münster/Köln - Der seit Jahren vor den Gerichten ausgetragene Streit um Partylärm auf dem Brüsseler Platz in Köln geht in die nächste Runde.

Der Brüsseler Platz in Köln bleibt weiterhin ein großes Streitthema. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Die Stadt soll nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts 5000 Euro Zwangsgeld zahlen, weil sie sich nicht genug um Lärmschutz in dem Ausgeh-Viertel kümmere.

Gegen diese Entscheidung legte die Stadt nun Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ein, wie das OVG nach einer Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Hintergrund ist ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln nach Beschwerden von Anwohnern.

Die hatten beklagt, dass die Stadt nach einem OVG-Urteil von 2023 immer noch nicht genug gegen Lärm abends und nachts rund um den Brüsseler Platz tut. Die Ruhestörungen seien gesundheitsgefährdend.

Der Brüsseler Platz ist beim Ausgehpublikum und bei Touristen beliebt, was nachts zu einer entsprechenden Geräuschkulisse führt – und bei Anwohnern immer wieder zu Ärger.