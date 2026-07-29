Eintritt für den Kölner Dom: So fällt die Bilanz nach dem ersten Monat aus

Köln - Mit den zum 1. Juli eingeführten Eintrittspreisen für den Kölner Dom konnte in den ersten Tagen rund die Hälfte der täglichen Kosten für Betrieb und Erhalt des Kölner Wahrzeichens gedeckt werden.

Seit dem 1. Juli kostet es Besucher zwölf Euro, wenn sie den Kölner Dom betreten möchten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das bestätigte das Domkapitel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zuerst hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.

Die laufenden Kosten liegen demnach täglich bei rund 44.000 Euro.

Eine umfassende Bilanz - diese soll Besucherzahlen, Einnahmen und Entwicklung der Besucherstruktur enthalten - will das Domkapitel erst Anfang 2027 ziehen.

Wegen saisonaler Schwankungen und der Einführungsphase ließen die bisherigen Zahlen noch keine belastbaren Aussagen zu.

Die Resonanz der Besucher sei bisher hauptsächlich positiv, teilte das Domkapitel der dpa mit. Sie würden das Gotteshaus als ruhiger und würdiger wahrnehmen, weil es weniger Trubel gebe als vor Einführung der Eintrittspreise.