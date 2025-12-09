Deutsche Bahn warnt vor Einschränkungen auf wichtiger Zugstrecke in Köln

Köln - Bahnreisende in Köln müssen sich am Dienstagvormittag auf Beeinträchtigungen einstellen.

Wegen Reparaturarbeiten an einer Weiche kommt es am Dienstagmorgen zwischen Köln-Mülheim und Köln Messe/Deutz zu Einschränkungen im Bahnverkehr. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Grund dafür ist eine Störung auf der Strecke zwischen Köln-Mülheim und Köln Messe/Deutz. Das hat die Deutsche Bahn über das Portal "zuginfo.nrw" mitgeteilt.

Demnach müssen die Züge des RE1, des RE5, des RE7 sowie die RB48, die S6 und die S11 am Morgen wegen Reparaturarbeiten an einer Weiche auf dem viel befahrenen Abschnitt langsamer fahren, wodurch es zu Teilausfällen und Verspätungen kommen kann.