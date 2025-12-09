Deutsche Bahn warnt vor Einschränkungen auf wichtiger Zugstrecke in Köln
Köln - Bahnreisende in Köln müssen sich am Dienstagvormittag auf Beeinträchtigungen einstellen.
Grund dafür ist eine Störung auf der Strecke zwischen Köln-Mülheim und Köln Messe/Deutz. Das hat die Deutsche Bahn über das Portal "zuginfo.nrw" mitgeteilt.
Demnach müssen die Züge des RE1, des RE5, des RE7 sowie die RB48, die S6 und die S11 am Morgen wegen Reparaturarbeiten an einer Weiche auf dem viel befahrenen Abschnitt langsamer fahren, wodurch es zu Teilausfällen und Verspätungen kommen kann.
Wie lange die Arbeiten noch andauern werden, ist aktuell unklar. Eine Prognose sei nicht absehbar, heißt es auf dem Portal.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa