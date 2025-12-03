Stadt Köln will Hundesteuer erhöhen: Für diese Fellnasen müsst Ihr nichts zahlen

Köln - Die Stadt Köln hat einen neuen Hebel gefunden, um die klammen Stadtkassen zu füllen: Im kommenden Jahr soll die Hundesteuer nach 22 Jahren erstmals wieder angepasst werden.

In Köln sind aktuell rund 44.000 Hunde angemeldet. Für die Stadt ist die Hundesteuer damit eine wichtige Einnahmequelle. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Aktuell zahlen die Halterinnen und Halter der rund 44.000 in der Domstadt gemeldeten Fellnasen 156 Euro im Jahr.

Ab dem 1. Januar 2026 soll die Steuer laut einer Mitteilung der Stadt am Mittwoch auf 174 Euro im Jahr angehoben werden - das sind umgerechnet 1,50 Euro mehr pro Monat. Insgesamt verspricht sich die Domstadt dadurch jährliche Mehreinnahmen von rund 770.000 Euro.

Freilich soll es aber auch Ausnahmen geben. So sollen ausgebildete Rettungshunde sowie zertifizierte Blindenführhunde weiterhin von der Steuer befreit bleiben.

Darüber hinaus soll es nun auch für andere zertifizierte Assistenzhunde - etwa Servicehunde für Personen mit Einschränkungen in ihrer Mobilität oder Signalhunde, die Personen mit chronischen Erkrankungen auf Gefahren hinweisen - keine Steuer mehr geben.