Diebe klauen EC-Karten und PIN-Codes aus Kölner Briefkästen - Und werden ertappt!

Wie Staatsanwaltschaft und Sicherheitsbehörde am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, wurden die Männer (28, 30, 35, 35) am Mittwochmittag im Stadtteil Poll erst gestellt und dann festgenommen.

Sie sollen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fahnder hatten die Verdächtigen in den vergangenen Monaten Briefe von Banken mit Zahlungskarten und den dazugehörigen PIN-Codes aus diversen Briefkästen innerhalb der Domstadt geklaut.

Anschließend hoben sie von den Konten der Geschädigten Geld ab und bezahlten davon ihre Einkäufe. Mindestens 43 solcher Taten werden dem Quartett jetzt zur Last gelegt.

Der dadurch entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 100.000 Euro geschätzt.