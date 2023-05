E-Auto ganz einfach an der Bordsteinkante laden: In Köln ist das bald möglich!

In Köln startet demnächst ein Pilotprojekt zur Installation von Ladebordsteinen auf Straßen. © Rheinmetall

Wie die Stadt am Dienstag in einer Mitteilung erklärte, sollen die von der Rheinmetall entwickelten Ladebordsteine im Sommer 2023 an den Start gehen und zunächst an zwei unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet zur Verfügung stehen.

Die Systeme wurden zuvor umfangreichen Tests unterzogen, bevor sie nun erstmals im Rahmen eines Pilotprojekts im öffentlichen Raum zum Einsatz kommen sollen.

"Durch Integration der Ladeelektronik in einen Bordstein wird dieser faktisch zur 'Ladesäule', ohne die damit verbundenen Einschränkungen", erklärte ein Sprecher der Stadt. Somit werde eine städtebaulich verträgliche Alternative für das Laden von Elektroautos im öffentlichen Straßenraum geschaffen.

Die Ladebordsteine verhelfen somit nicht nur zu mehr E-Mobilität, sondern fügen sich zudem optisch fast unsichtbar ins Stadtbild ein. Sie sind zudem fast uneingeschränkt installierbar.