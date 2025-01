08.01.2025 10:37 Etliche Glatteis-Unfälle in NRW: Polizei warnt - Neues Ungemach im Anmarsch!

Von Christian Rothenberg Köln/Wesel - Wegen Glatteis hat es in einigen Teilen von Nordrhein-Westfalen Verkehrsunfälle gegeben. In Köln verzeichnete die Polizei am Vormittag gleich acht Unfälle. Aufgrund der Witterungsbedingungen kam es in Nordrhein-Westfalen jüngst zu vielen Unfällen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Ein Mann überschlug sich, als er mit einem E-Scooter unterwegs war und musste schwer verletzt ins Krankenhaus, teilte ein Sprecher mit. In sieben Fällen seien Radfahrerinnen oder Radfahrer betroffen gewesen. Eine Frau musste verletzt ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei Wesel gab es kreisweit viele Unfälle, man sei großflächig im Einsatz. Einzelne Personen seien leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin. Zahlreiche Abschleppdienste seien unterwegs, weil Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit seien. Konkrete Zahlen liegen bislang nicht vor. Die Straßen im Kreis würden gestreut, hieß es. Köln Umweg für Autofahrer: Mülheimer Brücke ab Dienstagabend zeitweise dicht In mehreren Regionen von NRW wurde am Morgen vor Glatteis gewarnt, auch in Mönchengladbach. Aktuell sei es im gesamten Stadtgebiet "sehr glatt auf den Straßen", schrieb die Polizei beim Kurznachrichtendienst X. Mit Auto, Fahrrad, Motorrad, Scooter oder Roller solle deshalb "besonders vorsichtig" gefahren werden. Auch Fußgänger sollten achtsam sein. Schneefall und Glättegefahr in Nordrhein-Westfalen Die Menschen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland müssen sich in den kommenden Tagen auf starken Schneefall einstellen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Im Kreis Höxter hat es wegen Glätte auf den Straßen ebenfalls mehrere Unfälle gegeben. Bei Borgentreich kam ein Lastwagen von einer Bundesstraße ab und landete im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Die Straße war am Vormittag gesperrt, weil das Fahrzeug geborgen werden musste. Bereits am Dienstagabend war es im Kreis Paderborn laut Polizei zu sieben Unfällen wegen Schneeglätte gekommen. Eine Frau, die bei Büren von der Straße abgekommen war, habe leichte Verletzungen erlitten. Die Menschen in NRW müssen sich in den kommenden Tagen auf starken Schneefall einstellen. Köln Dabei saß er im Knast: 21-jähriger Häftling soll an Mega-Drogenraub mitgewirkt haben Der Deutsche Wetterdienst erwartet von Mittwochabend bis Donnerstag in Gebirgslagen zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee. Im Tiefland gehen die Meteorologen von einem bis fünf Zentimeter Schnee oder Schneematsch aus. Zunächst betroffen ist demnach der Süden des Bundeslandes, wo am Abend Schneefall aufziehen soll. Dort kann es auch glatt auf den Straßen werden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa