Brand in Erdgeschoss: Nächtliches Feuer in Wohngebäude

Düren - Insgesamt 53 Kräfte der Feuerwehr mussten am frühen Dienstagmorgen zu einem Zimmerbrand nach Düren-Birkesdorf westlich von Köln ausrücken.

Die Dürener Feuerwehr war am frühen Dienstagmorgen in Birkesdorf im Großeinsatz. © Feuerwehr Düren

Wie die Brandbekämpfer mitteilen, war das Feuer gegen 0.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen.

Vor Ort angekommen machten sich die Einsatzkräfte zunächst auf die Suche nach Personen, die sich möglicherweise noch im Gebäude aufhalten könnten. Die Erkundung blieb allerdings ergebnislos. Verletzte gibt es dementsprechend keine.

Daraufhin ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ins Innere des Hauses. Parallel dazu wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, über die ein weiterer Trupp von außen eingesetzt wurde.