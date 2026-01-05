Großeinsatz an Kölner Altenheim: Zwei Menschen im Krankenhaus

Köln - Ein Brand in einem Altenheim hat am frühen Sonntagabend für einen Großeinsatz der Kölner Feuerwehr gesorgt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Ein massiver Kellerbrand in einem Seniorenheim in Köln-Nippes führte am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. © Daniel Evers

Um 17.42 Uhr wurde die Leitstelle durch die Brandmeldeanlage der Einrichtung auf das Ereignis aufmerksam. Umgehend wurden mehrere Kräfte zu dem betroffenen Gebäude im Stadtteil Nippes entsendet.

Vor Ort konnten die Floriansjünger dann schnell eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum, dem Aufzugschacht und den angrenzenden Bereichen feststellen. Ursache für den schädlichen Qualm war ein massiver Kellerbrand.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl von Betroffenen alarmierte die Leitstelle noch weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Einsatzort nach.

Tatsächlich hatte das Pflegedienstpersonal aber schon alle Bewohnerinnen und Bewohner liegend aus den vom Feuer betroffenen Teilen des Gebäudes evakuiert und in rauchfreie Bereiche verlegt.

Daher kümmerten sich die Kameraden nach ihrem Eintreffen sofort um die Löschung des Brandes und unterstützten das Personal bei der Neuverteilung der Bewohner. Gegen 18.30 Uhr galt das Feuer bereits als gelöscht.