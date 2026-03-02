Feuer in Mehrfamilienhaus in Kölner City: Rettungskräfte müssen Brandopfer wiederbeleben
Köln - Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Innenstadt hat die Feuerwehr eine Person mit schweren Brandverletzungen ins Freie gerettet.
Wie ein Feuerwehrsprecher am späten Sonntagabend mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 19.45 Uhr von mehreren Anrufern zum Rathenauplatz alarmiert worden, nachdem es in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses zu dem Feuer gekommen war.
Unter Atemschutz drangen die Kräfte demnach bis zur Brandwohnung vor und setzten parallel auch eine Drehleiter ein.
Eine gerettete Person musste den Angaben zufolge noch vor Ort von den Kräften wiederbelebt werden, während auch zwei Erwachsene und ein Kind aus dem Haus medizinisch betreut wurden.
Zur Identität des oder der Schwerverletzten machten die Einsatzkräfte zunächst keine Angaben.
Weitere Kräfte konnten die Flammen derweil schnell ablöschen, sodass eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen verhindert werden konnte.
Kölner Feuerwehr mit mehr als 50 Kräften im Einsatz
Insgesamt waren rund 55 Kameraden mit 19 Fahrzeugen im Einsatz, schilderte der Sprecher. Auch ein Notarzt war vor Ort, wie Bilder vom Brandort zeigen.
Zur Ursache des Feuers lagen zunächst keine Informationen vor.
Titelfoto: Jan Ohmen