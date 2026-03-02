Feuer in Mehrfamilienhaus in Kölner City: Rettungskräfte müssen Brandopfer wiederbeleben

Köln - Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Innenstadt hat die Feuerwehr eine Person mit schweren Brandverletzungen ins Freie gerettet.

Die Feuerwehr setzte am Sonntagabend im Kampf gegen die Flammen in der Wohnung des Mehrfamilienhauses auch eine Drehleiter ein. © Jan Ohmen

Wie ein Feuerwehrsprecher am späten Sonntagabend mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 19.45 Uhr von mehreren Anrufern zum Rathenauplatz alarmiert worden, nachdem es in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses zu dem Feuer gekommen war.

Unter Atemschutz drangen die Kräfte demnach bis zur Brandwohnung vor und setzten parallel auch eine Drehleiter ein.

Eine gerettete Person musste den Angaben zufolge noch vor Ort von den Kräften wiederbelebt werden, während auch zwei Erwachsene und ein Kind aus dem Haus medizinisch betreut wurden.

Zur Identität des oder der Schwerverletzten machten die Einsatzkräfte zunächst keine Angaben.

Weitere Kräfte konnten die Flammen derweil schnell ablöschen, sodass eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen verhindert werden konnte.