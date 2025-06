16.06.2025 19:26 Feuerwehr im Großeinsatz: PV-Anlage auf Wohnhausdach in Brand

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohnhauses in Köln-Vingst stand am Montagnachmittag in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Jonas Reihl

Köln - Weil eine integrierte Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohnhauses am Montagnachmittag Feuer gefangen hat, musste die Kölner Feuerwehr mit einem Großaufgebot nach Vingst ausrücken. Alles in Kürze Feuer auf Wohnhausdach in Köln-Vingst

PV-Anlage auf Dach in Brand geraten

50 Einsatzkräfte im Großeinsatz

Keine Verletzten, Flammen unter Kontrolle

Straßen gesperrt während des Einsatzes Mehr anzeigen Die Kölner Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. © Daniel Evers Wie die Feuerwehr berichtet, hätten Anrufer den Brand gegen 12.40 Uhr gemeldet. Umgehend wurden daraufhin rund 50 Einsatzkräfte zu dem Gebäude auf der Straße "Am Kaulberg" ausgesandt. Vor Ort angekommen mussten die Kameradinnen und Kameraden dann zunächst sicherstellen, dass die Flammen nicht auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen. Verletzt wurde niemand. Nachdem das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden konnte, kontrollierten die Einsatzkräfte, wie weit sich die Flammen in die Dämmung des Daches gefressen hatten. Köln Feuerwehreinsatz Taucher rücken erneut aus: Zwei Männer weiterhin in Kölner See und im Rhein vermisst Zudem lag ein besonderes Augenmerk auf der Erkennung möglicher Glutnester. Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierte die Feuerwehr das Dach des Wohnhauses auf unbemerkte Glutnester. © Daniel Evers Für die Dauer des Einsatzes waren die Straße "Am Kaulberg" und die Zufahrten über die Kuthstraße sowie den Marbergweg gesperrt. Warum die PV-Anlage Feuer gefangen hat, ist noch unklar und muss ermittelt werden.

Titelfoto: Daniel Evers