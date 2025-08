06.08.2025 14:24 Mitten in Köln: Arbeiter durch Erdrutsch in metertiefer Baugrube verschüttet

Auf einer Baustelle in Köln-Mülheim ist es am Dienstag zu einem schlimmen Unfall gekommen, bei dem ein Arbeiter in mehreren Metern Tiefe verschüttet wurde.

Von Jonas Reihl

Alles in Kürze Arbeiter in Köln-Mülheim verschüttet

Erdrutsch in Baugrube

Mann nach zehn Minuten befreit

Schwere Verletzungen beim Arbeiter

Fünf weitere Personen medizinisch versorgt Mehr anzeigen Auf einer Baustelle in der Ferdinandstraße in Köln-Mülheim wurde ein Arbeiter am Dienstagvormittag bei einem Erdrutsch verschüttet. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa Wie die Kölner Feuerwehr auf ihrem Instagram-Kanal berichtet, seien die Einsatzkräfte gegen 10.55 Uhr zu der Baustelle in der Ferdinandstraße gerufen worden. Laut Notruf habe es dort einen Erdrutsch gegeben, wodurch eine Person in einer zweieinhalb Meter tiefen Baugrube verschüttet wurde. Umgehend entsandte die Leitstelle daraufhin insgesamt 45 Einsatzkräfte in den Kölner Nordosten. Köln Feuerwehreinsatz Feuer, Notfall und technischer Defekt: 340 Menschen aus Regionalzug evakuiert Köln Feuerwehreinsatz Geparktes Auto steht lichterloh in Flammen - Brandstiftung möglich Vor Ort angekommen konnten die Feuerwehrleute den Mann mithilfe einiger Bauarbeiter nach rund zehn Minuten aus der Grube befreien. Laut Feuerwehr habe er dabei schwere Verletzungen erlitten. Darüber hinaus mussten fünf weitere Personen medizinisch versorgt werden.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa