04.04.2024 15:10 Großalarm am Polizeipräsidium: Polizisten kommen mit ominösem Brief in Berührung

Am Kölner Polizeipräsidium wurde am Donnerstag ein verdächtiger Brief gefunden. Wegen einer zunächst unbekannten Flüssigkeit wurde Großalarm ausgelöst

Von Patrick Richter

Köln - Am Kölner Polizeipräsidium gab es am Donnerstagmittag einen größeren Feuerwehreinsatz. Dort war ein verdächtiger Brief gefunden worden. Am Kölner Polizeipräsidium im Stadtteil Kalk gab es am Donnerstagmittag Großalarm. Ein verdächtiger Brief stellte sich aber als harmlos heraus. © Vincent Kempf Aus dem Brief tropfte nach Angaben der Polizei eine zunächst unbekannte Flüssigkeit. Vier Polizisten waren damit in Berührung gekommen und wurden deshalb vorsorglich von ihren Kollegen getrennt. Die Feuerwehr richtete umgehend eine Schutzzone ein. Der Katastrophenschutz war ebenfalls vor Ort, um zu unterstützen. Wie die Kölner Polizei auf X mitteilte, ist der Einsatz aber mittlerweile beendet. Und es wurde Entwarnung gegeben: In dem Brief war nur eine harmlose Glukoselösung. Köln Feuerwehreinsatz Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz: Brand auf Kölner Shopping-Meile! Ob es ein schlechter Scherz oder eine ernst gemeinte Drohung war, wird jetzt ermittelt. Die Kalker Hauptstraße, an der das Polizeipräsidium angrenzt, war wegen des Vorfalls vorsichtshalber abgesperrt, ist mittlerweile aber wieder frei.

Titelfoto: Vincent Kempf