20.07.2025 17:46 Zwei Verletzte nach Feuer in NRW-Altenheim

In einem Altenheim in Grevenbroich bei Köln ist am späten Samstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Von Jonas Reihl

Grevenbroich - In einem Altenheim in Grevenbroich bei Köln ist am späten Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Alles in Kürze Feuer in Altenheim in Grevenbroich bei Köln ausgebrochen

Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

Sieben Senioren von Notarzt und Rettungsdienst behandelt

Feuer schnell unter Kontrolle gebracht

Feuer schnell unter Kontrolle gebracht

Brandursache und Schadenshöhe noch unklar Mehr anzeigen Insgesamt 83 Kräfte der Grevenbroicher Feuerwehr rückten am Samstagabend zu dem Großeinsatz in die Hundhausenstraße aus. Gegen 22.32 ging auf der Leitstelle der Grevenbroicher Feuerwehr ein Notruf ein. Gemeldet wurde ein Zimmerbrand im Altenheim an der Hundhausenstraße. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 83 Einsatzkräften aus. Hinzu kamen mehrere Fahrzeuge des örtlichen Rettungsdiensts. Vor Ort angekommen wurden die Kameradinnen und Kameraden von einer Pflegekraft in die brennende Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes geführt. Dort löschten sie die Flammen unter Atemschutz. Der Bewohner wurde in der Zwischenzeit bereits im Beisein einer Pflegekraft sowie der Polizei nach draußen geführt. Parallel dazu wurden mehrere weitere Senioren aus dem Gefahrenbereich evakuiert. Zwei Personen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus Sieben Personen wurden daraufhin durch Notarzt und Rettungsdienst behandelt. Eine Bewohnerin klagte über Atembeschwerden. Insgesamt mussten zwei Personen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Feuerwehr. Weitere Details zu ihrem Zustand sind noch unbekannt. Das Feuer selbst konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem die betroffenen Bereiche umfassend gelüftet wurden, wurde der Einsatz schließlich nach rund zwei Stunden beendet. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch unklar.

