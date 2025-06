19.06.2025 06:25 Großeinsatz in Köln-Lindenthal: Feuerwehr rettet bettlägerige Frau vor Flammen, drei Verletzte

In Köln-Lindenthal stand am späten Mittwochabend eine Wohnung lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Von Laura Miemczyk, Maurice Hossinger

Köln - In einer Wohnung im Kölner Stadtteil Lindenthal ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Alles in Kürze Wohnung in Lindenthal steht in Flammen

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Einsatz auf Dürener Straße Ecke Universitätsstraße

Menschen müssen aus dem Gebäude gerettet werden

Wohnung im dritten Stock betroffen Mehr anzeigen Die Feuerwehr war am späten Mittwochabend von Passanten zu dem Wohnungsbrand auf der Universitätsstraße alarmiert worden. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Kameraden am späten Abend gegen 21.30 Uhr von mehreren Passanten zu dem Einsatz auf der Universitätsstraße alarmiert worden. Demnach hatten die Zeugen Rauch beobachtet, der aus einer Wohnung im dritten Stock drang. Zudem befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine bettlägerige Person in dem Haus, die sich sich nicht eigenständig vor den Flammen retten konnte! Mit mehreren Trupps suchte die wenig später am Einsatzort eintreffende Feuerwehr das Gebäude daraufhin nach Menschen ab, wobei die Kameraden auf eine Seniorin stießen, die sofort ins Freie gebracht wurde. Köln Feuerwehreinsatz Person im Rhein gesichtet: Feuerwehr stellt Suche ergebnislos ein Parallel dazu bekämpften weitere Einsatzkräfte den Brand von außen mit einer Drehleiter. Drei Menschen kamen nach dem Brand in der Kölner Wohnung mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Einsatz in Lindenthal: Wohnung brennt vollständig aus Die Seniorin erlitt eine Rauchgasvergiftung, schilderte der Sprecher. Auch ihr Ehemann und eine Pflegekraft, die sich zuvor eigenständig aus dem Gebäude in Sicherheit bringen konnten, wurden durch Rauchgase verletzt. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser, wie es hieß. Die Wohnung des betagten Ehepaares wurde bei dem Brand vollständig zerstört und ist derzeit unbewohnbar. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Erstmeldung am 18. Juni, 22.34 Uhr; aktualisiert am 19. Juni, 6.25 Uhr.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa