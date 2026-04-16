Fibo in Köln: Fitnessbranche zeigt neue Trends und Rekordzahlen

Köln - Mit neuen digitalisierten Geräten und gemeinsamen Muskelübungen lädt die Fitnessmesse Fibo auch dieses Jahr wieder zum Schwitzen ein.

Auf der Fibo in Köln präsentieren Aussteller neueste Fitnessgeräte und Trainingsmethoden. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Der viertägige Branchentreff auf dem Gelände der Kölner Messe öffnet am Donnerstag (9 Uhr) seine Türen, die Veranstalter erwarten mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher.

955 Aussteller aus 56 Nationen bewerben ihre Produkte und Dienstleistungen, darunter Fitnessstudios und Gerätehersteller. Als eine Art Werbebotschafter wird der 67-jährige Hollywoodschauspieler und ehemalige Bodybuilder Ralf Möller erwartet.

Deutschlands Fitnessstudios sind im Aufwind, zum Jahreswechsel hatten sie rund 12,4 Millionen Mitglieder und damit so viel wie noch nie, im Coronajahr 2021 waren es circa drei Millionen weniger gewesen.

Branchenexperten rechnen mit weiterem Wachstum, was auch am demografischen Faktor liegt: Der Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft steigt, und die wollen in ihrem Leben möglichst lange fit sein.