Polizei sucht Zeugen: Obdachloser schwer verletzt in KVB-Gleisbett gefunden
Köln - Im Gleisbett der Straßenbahnhaltestelle Köln-Merheim wurde am Mittwochmorgen ein schwer verletzter Mann (41) entdeckt.
Zeugen hatten den Obdachlosen gegen 7.40 Uhr bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Das berichtet die Polizei.
Demnach mussten Rettungskräfte den 41-Jährigen noch vor Ort reanimieren, ehe er in eine Klinik gebracht und dort notoperiert wurde. Zu seinem aktuellen Zustand teilen die Behörden keine Informationen mit.
Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ist der Obdachlose vermutlich gegen 7.30 Uhr mit einer stadtauswärts fahrenden KVB-Bahn zusammengestoßen. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar.
Die Polizei sicherte Spuren vor Ort, unter anderem mit einer Drohne. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa