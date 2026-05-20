Polizei sucht Zeugen: Obdachloser schwer verletzt in KVB-Gleisbett gefunden

Köln - Im Gleisbett der Straßenbahnhaltestelle Köln -Merheim wurde am Mittwochmorgen ein schwer verletzter Mann (41) entdeckt.

Der Mann (41) ist ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich mit einer stadtauswärts fahrenden KVB-Bahn zusammengestoßen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zeugen hatten den Obdachlosen gegen 7.40 Uhr bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Das berichtet die Polizei.

Demnach mussten Rettungskräfte den 41-Jährigen noch vor Ort reanimieren, ehe er in eine Klinik gebracht und dort notoperiert wurde. Zu seinem aktuellen Zustand teilen die Behörden keine Informationen mit.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ist der Obdachlose vermutlich gegen 7.30 Uhr mit einer stadtauswärts fahrenden KVB-Bahn zusammengestoßen. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang unklar.