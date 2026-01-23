Frau ruft aus brennender Wohnung um Hilfe: Kölner Feuerwehr im Großeinsatz

Köln - Bei einem Brand im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Köln -Lindenthal ist ein älteres Ehepaar am Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt worden.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Köln-Lindenthal: Eine Wohnung stand am Donnerstagabend lichterloh in Flammen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht. Beide sind nach Angaben eines Sprechers der Polizei 87 Jahre alt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Frau demnach an einem Fenster der brennenden Wohnung in der Straße Weyertal, ihr Mann wurde zunächst vermisst.

Feuerwehrleute fanden ihn schließlich im vorderen Teil der bereits komplett in Flammen stehenden Wohnung. Beide wurden per Drehleiter aus dem Haus gebracht.

Die Einsatzkräfte hätten den Brand erst in der Nacht löschen können, so ein Feuerwehrsprecher am Morgen.