Frau ruft aus brennender Wohnung um Hilfe: Kölner Feuerwehr im Großeinsatz
Von Markus Lenhardt
Köln - Bei einem Brand im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Köln-Lindenthal ist ein älteres Ehepaar am Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt worden.
Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht. Beide sind nach Angaben eines Sprechers der Polizei 87 Jahre alt.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Frau demnach an einem Fenster der brennenden Wohnung in der Straße Weyertal, ihr Mann wurde zunächst vermisst.
Feuerwehrleute fanden ihn schließlich im vorderen Teil der bereits komplett in Flammen stehenden Wohnung. Beide wurden per Drehleiter aus dem Haus gebracht.
Die Einsatzkräfte hätten den Brand erst in der Nacht löschen können, so ein Feuerwehrsprecher am Morgen.
Weitere Menschen kamen demnach nicht zu Schaden; zudem konnten die Wehrleute verhindern, dass die Flammen noch auf andere Wohnungen des Hauses übergriffen.
Zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei keine Angaben. Die Brandursache war zunächst unklar.
Erstmeldung am 23. Januar um 6.49 Uhr, Update um 8.33 Uhr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa