So viele E-Autos rollen über Kölns Straßen

Köln - Der Fahrzeugbestand in Köln ist im vergangenen Jahr nahezu unverändert geblieben, insgesamt rollen rund 591.600 Autos über die Straßen in der Domstadt. Während konventionelle Antriebe dabei auch weiterhin dominieren, gewinnen Hybrid- und Elektrofahrzeuge zunehmend an Bedeutung.

Während Autos mit konventionellen Antrieben in der Domstadt im Jahr 2025 rückläufig waren, verzeichneten teil- und vollelektrifizierte Wagen in Köln ein deutliches Plus. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Das geht aus einer neuen Statistik hervor, die die Stadt Köln in dieser Woche veröffentlicht hat.

Demnach wurden in der Rhein-Metropole 2025 etwa 293.000 Benzin-Pkw (minus 2,1 Prozent), rund 107.800 Diesel-Autos (minus 4,2 Prozent) sowie knapp 4300 Fahrzeuge mit Gas- und bivalenten Antrieben (minus 7,1 Prozent) gezählt. Trotz der rückläufigen Zahlen stellen Benzin- und Dieselfahrzeuge damit noch immer circa 81 Prozent des Gesamtbestands dar.

Deutlich zugelegt haben hingegen teil- und vollelektrifizierte Autos. Insgesamt zählte die Stadt Köln im vergangenen Jahr 46.500 Hybridfahrzeuge ohne Plug-in (plus 12,5 Prozent), 18.800 Plug-in-Hybride (plus 3 Prozent) sowie 26.000 batterieelektrische Pkw (plus 28 Prozent). Alles in allem entfallen damit inzwischen gut 18 Prozent des Kölner Autobestands auf E-Wagen.

"Die Antriebswende hat im vergangenen Jahr spürbar Fahr aufgenommen", bestätigt auch Andree Haack, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales der Stadt Köln. Die Gründe dafür sieht er unter anderem in neuen Fördermaßnahmen der Bundesregierung.

"Daher erwarte ich in den kommenden Jahren einen deutlichen weiteren Schub für die Elektromobilität in Köln, die zu weniger Luft- und Lärmbelastungen in der Stadt führt", ergänzt Haack.