So viele E-Autos rollen über Kölns Straßen
Köln - Der Fahrzeugbestand in Köln ist im vergangenen Jahr nahezu unverändert geblieben, insgesamt rollen rund 591.600 Autos über die Straßen in der Domstadt. Während konventionelle Antriebe dabei auch weiterhin dominieren, gewinnen Hybrid- und Elektrofahrzeuge zunehmend an Bedeutung.
Das geht aus einer neuen Statistik hervor, die die Stadt Köln in dieser Woche veröffentlicht hat.
Demnach wurden in der Rhein-Metropole 2025 etwa 293.000 Benzin-Pkw (minus 2,1 Prozent), rund 107.800 Diesel-Autos (minus 4,2 Prozent) sowie knapp 4300 Fahrzeuge mit Gas- und bivalenten Antrieben (minus 7,1 Prozent) gezählt. Trotz der rückläufigen Zahlen stellen Benzin- und Dieselfahrzeuge damit noch immer circa 81 Prozent des Gesamtbestands dar.
Deutlich zugelegt haben hingegen teil- und vollelektrifizierte Autos. Insgesamt zählte die Stadt Köln im vergangenen Jahr 46.500 Hybridfahrzeuge ohne Plug-in (plus 12,5 Prozent), 18.800 Plug-in-Hybride (plus 3 Prozent) sowie 26.000 batterieelektrische Pkw (plus 28 Prozent). Alles in allem entfallen damit inzwischen gut 18 Prozent des Kölner Autobestands auf E-Wagen.
"Die Antriebswende hat im vergangenen Jahr spürbar Fahr aufgenommen", bestätigt auch Andree Haack, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales der Stadt Köln. Die Gründe dafür sieht er unter anderem in neuen Fördermaßnahmen der Bundesregierung.
"Daher erwarte ich in den kommenden Jahren einen deutlichen weiteren Schub für die Elektromobilität in Köln, die zu weniger Luft- und Lärmbelastungen in der Stadt führt", ergänzt Haack.
Immer weniger Autos mit "Euro 5"-Schadstoffklasse auf Kölner Straßen unterwegs
In diesem Zusammenhang ebenfalls erfreulich: Auch bei den Schadstoffklassen zeigt sich eine positive Entwicklung. So ist die Zahl der Autos mit Klasse "Euro 5" um 6,5 Prozent auf rund 198.500 Fahrzeuge gesunken, während gleichzeitig der Bestand an "Euro-6"-Wagen um 3,2 Prozent auf 262.250 Autos gestiegen ist. Zudem erhöhte sich die Zahl der schadstofffreien Wagen um 26,9 Prozent auf 26.410.
Nahezu stabil blieben derweil das Durchschnittsalter sowie die technischen Kennzahlen der in Köln zugelassen Pkw: Im Schnitt haben die etwa 10,9 Jahre alten Autos in der Domstadt laut Statistik eine Motorleistung von 103 kW, eine durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit von 193 Stundenkilometern sowie eine durchschnittliche Breite von 1,78 Meter bei 4,32 Metern Länge.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa