Galeria denkt an Filialschließungen: Auch zwei Kölner Geschäfte betroffen

Düsseldorf - Bei der Warenhauskette Galeria drohen neue Filialschließungen. Die Mietverträge von acht Standorten sollen neu verhandelt werden. Die Gespräche sind nach Angaben des Unternehmens bereits angelaufen.

Auch die Galeria-Filiale auf der "Breite Straße" in Köln könnte geschlossen werden. © Henning Kaiser/dpa

"Sollte es nicht gelingen, eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu erreichen, die allen Parteien eine langfristige Zukunft eröffnet, besteht auch die Möglichkeit von Schließungen", teilte Galeria mit.

Betroffen sind Filialen in München (Rotkreuzplatz), Berlin (Kurfürstendamm, Hermannplatz), Köln (Hohe Straße, Breite Straße), Mannheim, Braunschweig und Aschaffenburg. Die Mietverträge laufen laut Galeria mittelfristig aus. Wann genau sie enden und bis wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage nicht.

Der Warenhausbetreiber begründete den Schritt mit der angespannten Marktsituation des innerstädtischen Einzelhandels. Philipp Kretzer, Chief Sales Officer von Galeria, sagte: "Wir kämpfen für den Erhalt unserer Filialen und möchten an den Standorten bleiben."

Voraussetzung dafür sei jedoch ein wirtschaftlich tragfähiges Modell. Die Geschäftsführung kündigte an, zeitnah vorsorglich Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan für die betroffenen Filialen aufzunehmen. Damit würde frühzeitig Planungssicherheit für die Mitarbeitenden geschaffen.