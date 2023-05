Graffiti-Künstler aus Köln sprüht in Kiew Putin an Wände

Kiew/Köln - Der Kölner Künstler Thomas Baumgärtel (62), besser bekannt als Bananensprayer, ist derzeit in der Ukraine unterwegs.

Der Künstler Thomas Baumgärtel (62) aus Köln sprühte in der ukrainischen Hauptstadt Graffitis, die Putin in Sträflingskleidung zeigen. © David Young/dpa

"Nein zu Putins Krieg! Ich will mit meinem Projekt die Ukraine in ihrem Freiheitskampf künstlerisch unterstützen", sagte Baumgärtel am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Baumgärtel wurde durch seine Graffiti-Bananen bekannt, mit denen er Kulturinstitutionen weltweit auszeichnet. Er plane, dem Pinchuk Art Center in Kiew eine zu verleihen.

Außerdem sprühte er in der ukrainischen Hauptstadt Graffitis, die Putin in Sträflingskleidung zeigen mit dem Slogan: "put in prison" (Putin ins Gefängnis!).

Er habe auch schon ein Graffiti an die zerstörte Brücke von Irpin gesprüht, berichtete Baumgärtel.

Direkt in der ersten Nacht sei er durch Detonationen in der Nähe seines Schlafplatzes geweckt worden. Am Maidan-Platz habe er seine Banane neben einem Werk von Banksy platziert.