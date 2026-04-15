Großeinsatz in Köln: Anwohner melden Schüsse aus Mehrfamilienhaus

Köln - Mutmaßliche Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Meschenich haben für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Großeinsatz in Köln-Meschenich: Die Polizei sperrte das Wohngebiet weiträumig ab und kontrolliert die Bewohner des Hauses. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Ein Anwohner hatte per Notruf gemeldet, dass jemand aus einem Fenster heraus mit einer Art Luftgewehr Schüsse abgegeben haben soll. Die Polizei sperrte das Areal weiträumig ab und durchsuchte das Gebäude.

Bislang wurden 16 Bewohner kontrolliert, wie die Polizei berichtete. "Derzeit liegen noch keine Hinweise auf eine scharfe Schusswaffe vor. Verletzt wurde niemand", erklärte ein Polizeisprecher.

Der Einsatz dauerte am späten Nachmittag noch an.



