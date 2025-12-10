Heller als üblich: Hochfackel bei Shell brennt

In Köln-Godorf brennt die Hochfackel von Shell derzeit etwas heller als üblich. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Kölner Süden kommt es auf dem Gelände von Shell zu einem eher ungewöhnlichen Schauspiel.

In Köln-Godorf brannte am Mittwochabend die Hochfackel bei Shell heller als sonst. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa Einem Bericht von Radio Erft zufolge brenne die Hochfackel aktuell stärker als sonst. Dem Unternehmen zufolge sei es im Bereich einer der Anlagen zu einer technischen Störung gekommen, weshalb die Fackel etwas heller leuchte.