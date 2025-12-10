Heller als üblich: Hochfackel bei Shell brennt
Köln - Im Kölner Süden kommt es auf dem Gelände von Shell zu einem eher ungewöhnlichen Schauspiel.
Einem Bericht von Radio Erft zufolge brenne die Hochfackel aktuell stärker als sonst.
Dem Unternehmen zufolge sei es im Bereich einer der Anlagen zu einer technischen Störung gekommen, weshalb die Fackel etwas heller leuchte.
Wie es weiter heißt, bestehe allerdings keinerlei Gefahr für die umliegende Bevölkerung. Sämtliche Anwohnende müssen demnach auf keine Handlungsanweisungen achten.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa