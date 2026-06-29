29.06.2026 19:35 Hitzewelle in Köln: Notfallzentrum in der Messe wieder geschlossen

Um die Kliniken während der Hitzewelle zu entlasten, hat die Stadt Köln am Wochenende kurzfristig ein Notfallversorgungszentrum (NVZ) in der Messe eröffnet.

Von Jonas Reihl

Wie die Stadt mitteilte, werden das Notfallversorgungszentrum und die Kälteinsel noch am Montagabend aufgrund der sinkenden Temperaturen geschlossen. Das Angebot könne bei Bedarf wieder kurzfristig in Betrieb genommen werden.

Erstmeldung am 29. Juni, 12.45 Uhr

Köln - Um die stark belasteten Krankenhäuser während der Hitzewelle zu entlasten, hat die Stadt Köln am Sonntag kurzfristig ein Notfallversorgungszentrum (NVZ) in der Messe eröffnet.

Insgesamt 360 Feldbetten stehen in dem neuen Notfallversorgungszentrum in der Messe in Köln-Deutz zur Verfügung. © Henning Kaiser/dpa "Viele hatten Probleme und sind in die Krankenhäuser in die Notaufnahmen gegangen, und die sind übergelaufen. Deswegen haben wir […] schnell reagiert und dieses Notfallversorgungszentrum aufgebaut, um Überlaufkapazitäten für die Krankenhäuser zu haben", begründet Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) die Entscheidung. Zuvor hatten Feuerwehr und Rettungsdienst ein einsatzreiches Wochenende zu bewältigen: Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius verzeichnete die Leitstelle allein am Samstag 1136 Einsätze. An normalen Tagen sind es hingegen im Schnitt etwa 500 Einsätze. Aufgrund des starken Patientenaufkommens nahm die Stadt schließlich am frühen Sonntagmorgen um 2 Uhr das neue NVZ in Halle 3 der Kölner Messe in Betrieb. Köln Von FKK-Strand bis Wassersport: Diese Badeseen bieten in NRW Abkühlung - auch für Hunde Zusätzlich hat die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hilfsdiensten eine Kälteinsel in der Messehalle 3.2 eingerichtet.

Ausruhen und abkühlen