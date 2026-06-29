NRW führt neues Zertifikat ein: Was steckt hinter der "Sportgrundschule"?

Düsseldorf - Die nordrhein-westfälische Landesregierung führt ab dem kommenden Schuljahr das Zertifikat "NRW-Sportgrundschule" ein.

Schüler einer Grundschule machen im Schulsport Bewegungsspiele. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Staatskanzlei mitteilte, sollen damit Grundschulen ausgezeichnet werden, die sich in besonderem Maße für Bewegung und Sport engagieren.

Ziel ist es, Kinder bereits ab der 1. Klasse an den organisierten Sport heranzuführen sowie Talente frühzeitig zu erkennen und gezielt zu fördern.

Um die Auszeichnung können sich ab sofort 90 Kooperationsgrundschulen der 18 NRW-Sportschulen, die an ihren Standorten jeweils Kooperationen mit fünf Grundschulen aufgebaut haben, bewerben.

Voraussetzungen für das Zertifikat sind unter anderem zusätzliche Bewegungs- und Sportangebote, Maßnahmen zur Talentsichtung, die Teilnahme an Schulsportwettbewerben sowie die Zusammenarbeit mit lokalen Sportvereinen.

"Die sportlichen Talente in unserem Land erhalten durch die Kooperation mit der NRW-Sportschule noch früher Gelegenheit, ihre Begabung zielgerichtet weiterzuentwickeln und die Basis für spätere leistungssportliche Erfolge zu legen", sagte NRW-Sportstaatssekretärin Andrea Milz (63, CDU).