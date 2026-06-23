Von FKK-Strand bis Wassersport: Diese Badeseen bieten in NRW Abkühlung - auch für Hunde
Von Carina Carvalho-Hagen
Düsseldorf - Die Sommerhitze hat NRW fest im Griff. Verschiedene Badeseen bieten Abkühlung für Familien, Sportler oder Besucher, die einfach nur entspannen wollen.
Sechs-Seen-Platte in Duisburg
Das 238 Hektar große Naherholungsgebiet beheimatet insgesamt sechs Seen, die von einer Waldfläche umgeben sind. Schwimmen ist jedoch nur im Wolfsee erlaubt, wo sich auch das Freibad befindet.
Dort gibt es Beachvolleyball- und Badminton-Felder, einen Stand-up-Paddling-Verleih, ein Piratenschiff für Kinder sowie eine Imbissbude. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person, Tickets gibt es an der Tageskasse.
Unterbacher See in Düsseldorf
Das Freibad am Unterbacher See ist in zwei Strände unterteilt. Am Nordstrand befinden sich neben einer Liegewiese und Beachvolleyballfeldern auch ein Biergarten und ein Restaurant.
Das gegenüberliegende Strandbad Süd bietet neben einem Café auch einen separaten FKK-Strand mit abgeteilten Heckenbereichen. In der Nähe des Strandbades gibt es zudem eine Kite- und Surfschule. Tickets für das Strandbad kosten 5,50 Euro.
Kaarster See
Das Gelände besteht aus einem großen und einem kleinen See, an letzterem befindet sich der Badebereich. Das Wasser fällt hier flach ab, sodass sich der Strand gut für Familien mit Kindern eignet.
Vor Ort gibt es zudem einen Spielplatz, Tischtennisplatten, eine Beachvolleyball-Anlage sowie einen Imbiss und ein Eiscafé. Der Eintritt kostet 5,50 Euro, Tickets gibt es an der Tageskasse.
Fühlinger See in Köln
Am Fühlinger See im Kölner Norden ist das Baden an den Seen 1 und 7 offiziell erlaubt und kostenlos, aber unbeaufsichtigt.
Das Strandbad Blackfoot Beach hingegen bietet neben einem gastronomischen Angebot auch einen Kanu- und Stand-up-Paddling-Verleih sowie einen aufblasbaren Wasserhindernisparcours, für den man gegen Aufpreis einen Zeitslot buchen kann.
Der Eintritt in das Strandbad kostet 6,90 Euro, Tickets gibt es nur über Blackfoot Beach.
FKK-Strand und Hundestrand in Xanten
Segeln, Wasserski, Tauchen, Surfen oder Kanufahren - die Möglichkeiten für Wassersport in Xanten sind vielfältig. Für Kinder gibt es Flachwasserzonen, auch Schwimmkurse finden an einem durch einen Holzsteg abgetrennten flachen Bereich statt.
Auch hier gibt es einen aufblasbaren Wasserhindernisparcours, der gegen Aufpreis besucht werden kann, sowie ein gastronomisches Angebot. Vor Ort befinden sich zudem ein FKK-Strand und ein Hundestrand. Tickets ab 8 Euro gibt es online.
Silbersee in Haltern am See
Eigentlich handelt es sich bei dem Silbersee um mehrere Seen, die über viele Jahre durch den Abbau von Halterner Quarzsand entstanden sind.
Heute lockt der Silbersee II mit einem Freibad inklusive eines ganzjährigen Gastronomieangebotes. Der Eintritt kostet 4,80 Euro, Tickets gibt es auf der Internetseite des Sees.
Kräwinklerbrücke in Remscheid
Die Badestelle Kräwinklerbrücke verfügt über eine Liege- und Spielwiese, einen Bootsverleih sowie einen Imbiss. Vor allem Sporttaucher kommen hier an der Wuppertalsperre auf ihre Kosten.
Unter Wasser befinden sich alte Industrieanlagen sowie ein Viadukt mit drei Brückenbögen, durch die man tauchen kann. Der Eintritt ist frei.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa