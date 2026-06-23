23.06.2026 15:30 Von FKK-Strand bis Wassersport: Diese Badeseen bieten in NRW Abkühlung - auch für Hunde

Die Sommerhitze hat NRW fest im Griff. Verschiedene Badeseen bieten Abkühlung für Familien, Sportler oder Besucher, die einfach nur entspannen wollen.

Von Carina Carvalho-Hagen Düsseldorf - Die Sommerhitze hat NRW fest im Griff. Verschiedene Badeseen bieten Abkühlung für Familien, Sportler oder Besucher, die einfach nur entspannen wollen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es etliche Ausflugsziele für eine willkommene Abkühlung an den heißen Tagen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa Sechs-Seen-Platte in Duisburg Das 238 Hektar große Naherholungsgebiet beheimatet insgesamt sechs Seen, die von einer Waldfläche umgeben sind. Schwimmen ist jedoch nur im Wolfsee erlaubt, wo sich auch das Freibad befindet. Dort gibt es Beachvolleyball- und Badminton-Felder, einen Stand-up-Paddling-Verleih, ein Piratenschiff für Kinder sowie eine Imbissbude. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person, Tickets gibt es an der Tageskasse. Köln A565-Brücke zwei Jahre dicht: Jetzt fordert Bonner Bürgermeister Geld vom Bund Unterbacher See in Düsseldorf Das Freibad am Unterbacher See ist in zwei Strände unterteilt. Am Nordstrand befinden sich neben einer Liegewiese und Beachvolleyballfeldern auch ein Biergarten und ein Restaurant. Das gegenüberliegende Strandbad Süd bietet neben einem Café auch einen separaten FKK-Strand mit abgeteilten Heckenbereichen. In der Nähe des Strandbades gibt es zudem eine Kite- und Surfschule. Tickets für das Strandbad kosten 5,50 Euro.

Kaarster See

Auf dem Fühlinger See in Köln können unter anderem auch Stand-up-Paddling-Boards und Kanus gemietet werden. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa Das Gelände besteht aus einem großen und einem kleinen See, an letzterem befindet sich der Badebereich. Das Wasser fällt hier flach ab, sodass sich der Strand gut für Familien mit Kindern eignet. Vor Ort gibt es zudem einen Spielplatz, Tischtennisplatten, eine Beachvolleyball-Anlage sowie einen Imbiss und ein Eiscafé. Der Eintritt kostet 5,50 Euro, Tickets gibt es an der Tageskasse. Fühlinger See in Köln Köln Wasserverbot! Stadt Köln greift durch und droht Bürgern mit 50.000 Euro Bußgeld Am Fühlinger See im Kölner Norden ist das Baden an den Seen 1 und 7 offiziell erlaubt und kostenlos, aber unbeaufsichtigt. Das Strandbad Blackfoot Beach hingegen bietet neben einem gastronomischen Angebot auch einen Kanu- und Stand-up-Paddling-Verleih sowie einen aufblasbaren Wasserhindernisparcours, für den man gegen Aufpreis einen Zeitslot buchen kann. Der Eintritt in das Strandbad kostet 6,90 Euro, Tickets gibt es nur über Blackfoot Beach.

FKK-Strand und Hundestrand in Xanten