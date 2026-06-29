Hitzewelle in Köln: Stadt richtet Notfallzentrum in Messe ein

Köln - Um die stark belasteten Krankenhäuser während der Hitzewelle zu entlasten, hat die Stadt Köln am Sonntag kurzfristig ein Notfallversorgungszentrum (NVZ) in der Messe eröffnet.

Insgesamt 360 Feldbetten stehen in dem neuen Notfallversorgungszentrum in der Messe in Köln-Deutz zur Verfügung. © Henning Kaiser/dpa

"Viele hatten Probleme und sind in die Krankenhäuser in die Notaufnahmen gegangen, und die sind übergelaufen. Deswegen haben wir […] schnell reagiert und dieses Notfallversorgungszentrum aufgebaut, um Überlaufkapazitäten für die Krankenhäuser zu haben", begründet Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) die Entscheidung.

Zuvor hatten Feuerwehr und Rettungsdienst ein einsatzreiches Wochenende zu bewältigen: Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius verzeichnete die Leitstelle allein am Samstag 1136 Einsätze. An normalen Tagen sind es hingegen im Schnitt etwa 500 Einsätze.

Aufgrund des starken Patientenaufkommens nahm die Stadt schließlich am frühen Sonntagmorgen um 2 Uhr das neue NVZ in Halle 3 der Kölner Messe in Betrieb.

Zusätzlich hat die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hilfsdiensten eine Kälteinsel in der Messehalle 3.2 eingerichtet.