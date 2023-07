13.07.2023 15:38 Hubschrauberpilot steigt intensiver Geruch in die Nase: Dann erkennt er, was los ist!

Ein Pilot eines Rettungshubschraubers hat in Köln eine äußerst feine Nase unter Beweis gestellt und per Zufall illegale Machenschaften in Merkenich entlarvt.

Von Laura Miemczyk

Köln - In Köln hat ein Hubschrauber-Pilot ein äußerst feines Näschen bewiesen und die Polizei auf die Spur zweier Drogendealer geführt! Die Kölner Polizei stellte etwa drei Kilogramm Cannabis in dem Wohnhaus sicher. © Polizei Köln Dass ihre illegalen Machenschaften so auffliegen würden, damit hatten zwei mutmaßliche Drogendealer wohl nicht gerechnet! Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, war der Pilot eines Rettungshubschraubers am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr zu einem Einsatz nach Köln-Merkenich alarmiert worden. Der Mann landete auf einem dortigen Feld und wollte anschließend eine technische Überprüfung des Helikopters durchführen, als ihm plötzlich ein intensiver Cannabis-Geruch in die Nase stieg, den er einem angrenzenden Wohnhaus zuordnete. Köln CSD-Besucher mit Glasflasche attackiert - jetzt ermittelt sogar der Staatsschutz Ein Blick in den Garten des Hauses offenbarte dann gleich mehrere Cannabis-Pflanzen, woraufhin die Polizei informiert wurde, die wenig später - samt eines Durchsuchungsbeschlusses in der Tasche - vor dem Wohnhaus auftauchte. Als die Ordnungshüter die Räumlichkeiten dann genauer unter die Lupe nahmen, fanden sie nicht nur rund drei Kilogramm des illegalen Krauts, sondern auch weitere Utensilien zum Aufbau einer Marihuana-Plantage sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Alles wurde sichergestellt, wie es hieß. Gegen die mutmaßlichen Dealer - eine 38-Jährige und ein 39-Jähriger - wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels und Anbau von Betäubungsmitteln eingeleitet.

