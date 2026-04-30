In NRW: Zahl der Arbeitslosen steigt, Lage auf Ausbildungsmarkt historisch mies

Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im April im Vergleich zum März um 3270 auf rund 793.100 Menschen gestiegen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist weiter angestiegen. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Die Arbeitslosenquote lag mit 7,9 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,8 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. April vorlag.

Üblicherweise sinkt die Arbeitslosigkeit im April, sagte Dirk Strangfeld, Geschäftsführer der Regionaldirektion. In den vergangenen vier Jahren sei das jedoch dreimal nicht der Fall gewesen.

"Grund ist die anhaltend krisenhafte Lage in der Weltwirtschaft, die sich sichtbar auch am Arbeitsmarkt in NRW auswirkt." Die zuletzt positive Entwicklung wurde dadurch gebremst.

Die Unsicherheit in der Wirtschaft ist nach Angaben von Strangfeld hoch. "Es fällt Unternehmen schon länger schwer, die zukünftige Geschäftsentwicklung einzuschätzen." Die Lage habe sich zuletzt weiter verschärft, auch durch den Krieg im Iran und dessen Folgen, etwa auf die Preisentwicklung.

Bei Personalentscheidungen zögerten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber deshalb erneut stärker. Die Regionaldirektion verzeichnete im April rund 2500 mehr Arbeitslosmeldungen als vor einem Jahr.