Vermisste Journalistin in Syrien: Familie macht Druck auf Merz

Köln - Angehörige der in Syrien vermissten deutschen Journalistin Eva Maria Michelmann (36) haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aufgefordert, ihre Freilassung zur Chefsache zu machen.

Rotraut Hake-Michelmann und ihr Sohn Antonius Michelmann sprechen in Köln über ihre große Sorge um die vermisste Journalistin. © Oliver Berg/dpa

In einem offenen Brief appellierten 160 Unterzeichner auch an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen, sich für die Freilassung einzusetzen.

Das Auswärtige Amt hatte in der vergangenen Woche erstmals Kontakt zu der seit drei Monaten vermissten Journalistin aufnehmen können.

Nach Angaben der Anwaltskanzlei, die Michelmann vertritt, wurde sie am 18. Januar zusammen mit dem aus der Türkei stammenden kurdischen Journalisten Ahmet Polad in Syrien verschleppt.

Die Mutter der Journalistin, Rotraut Hake-Michelmann, sagte bei einer Pressekonferenz in Köln, sie sei zumindest erleichtert darüber, dass ihre Tochter noch lebe. Vom Auswärtigen Amt habe es bisher allerdings nur "schöne Sprüche" gegeben.

Zwar sei zugesichert worden, dass sich die Botschaft in Damaskus um den Fall kümmere. "Aber das sind schöne Worte. Da müssen Taten folgen."