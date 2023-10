Israel-Kundgebung in Köln: Palästinensische Gegen-Demo darf jetzt doch stattfinden!

Köln - Kehrtwende in Köln ! Eine für den heutigen Samstag angekündigte pro-palästinensische Versammlung darf nach einem Verbot jetzt doch stattfinden.

In den vergangenen Tagen haben bereits mehrere Pro-Israel-Demonstrationen in deutschen Städten stattgefunden. © Daniel Karmann/dpa

Das Verwaltungsgericht Köln hat am frühen Nachmittag einem entsprechenden Eilantrag des Anmelders stattgegeben. Und das, obwohl die Polizei mit einer "erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit" rechnet.

So findet ab 14.30 Uhr (bis 18 Uhr) auf dem Heumarkt auch eine Pro-Israel-Demo statt. Rund hundert Leute haben sich angemeldet, um gegen den Terrorangriff der Hamas auf Israel auf die Straße zu gehen. Es könnten aber deutlich mehr Teilnehmer werden.

Das Motto lautet "Aufstehen gegen Israelhass und Antisemitismus".

"Ich habe in der Verbotsverfügung an den Versammlungsanmelder [der Pro-Palästina-Demo] meine Gefahrenprognose deutlich gemacht", betonte Polizeipräsident Falk Schnabel. "In der vom Gericht erbetenen Stellungnahme haben wir unsere Sicht erneut untermauert." Dennoch habe der zuständige Richter dem Eilantrag stattgegeben.

Die Polizei werde sich nun der bestehenden Einsatzherausforderung stellen. "Ich rufe alle Versammlungsteilnehmer zur Besonnenheit auf", appellierte Schnabel.