IT-Ärger im NRW-Landtag: Experten sprechen von einem "diffusen Fehlerbild"
Von Oliver Auster
Düsseldorf - Im Landtag sorgen IT-Problemen seit dem Morgen für Schwierigkeiten: Viele Abgeordnete und Mitarbeiter im Homeoffice kommen nicht mehr in die Systeme.
Im Parlamentsgebäude in Düsseldorf selbst funktionieren E-Mails teilweise nur mit Verzögerung. Die Ursache ist laut einem Sprecher noch unklar.
Betroffene berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass die Störung seit dem frühen Morgen bestehe.
In einer internen Nachricht der IT-Abteilung des Landtags war von einer "Störung des Fernzugriffs" die Rede: "Das Fehlerbild ist diffus. Es gibt Nutzende, die arbeiten können, andere können sich nicht verbinden", hieß es.
Das E-Mail-Programm Outlook verhalte sich ebenfalls komisch, so die IT-Abteilung: "Mails werden teilweise verzögert zugestellt, obwohl die zentralen Systeme keine Fehler aufweisen."
Man sei auf der Suche nach der Ursache. Hinweise auf eine Hacker-Attacke gab es nach dpa-Informationen zunächst nicht, diese könne es auch nicht ausgeschlossen werden.
