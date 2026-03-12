IT-Ärger im NRW-Landtag: Experten sprechen von einem "diffusen Fehlerbild"

Düsseldorf - Im Landtag sorgen IT-Problemen seit dem Morgen für Schwierigkeiten: Viele Abgeordnete und Mitarbeiter im Homeoffice kommen nicht mehr in die Systeme.

IT-Probleme haben am Donnerstag die Arbeit der Abgeordneten im NRW-Landtag erschwert. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Im Parlamentsgebäude in Düsseldorf selbst funktionieren E-Mails teilweise nur mit Verzögerung. Die Ursache ist laut einem Sprecher noch unklar.

Betroffene berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass die Störung seit dem frühen Morgen bestehe.

In einer internen Nachricht der IT-Abteilung des Landtags war von einer "Störung des Fernzugriffs" die Rede: "Das Fehlerbild ist diffus. Es gibt Nutzende, die arbeiten können, andere können sich nicht verbinden", hieß es.

Das E-Mail-Programm Outlook verhalte sich ebenfalls komisch, so die IT-Abteilung: "Mails werden teilweise verzögert zugestellt, obwohl die zentralen Systeme keine Fehler aufweisen."