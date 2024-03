Köln - Nach den Schüssen auf einen Mann in einem Auto in Köln sind die Hintergründe noch unklar.

In Köln wurde am gestrigen Dienstagnachmittag ein 39-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt. © Lars Jäger

Die Polizei prüfe unter anderem, ob es einen Bezug zum Rockermilieu gebe, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Ein Unbekannter hatte am Dienstag mehrfach auf den 39-Jährigen in dem parkenden Auto geschossen.

Er erlitt schwere Verletzungen, seine 22 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt.