Kölsche Jung macht sich Hoffnungen auf Marathon-Sieg in der Heimatstadt

Jonathan Dahlke (28) vom TSV Bayer 04 Leverkusen feiert sein Marathondebüt in seiner Heimatstadt Köln. © Steffen Riestenpatt

Dann wird auch ein Athlet des TSV Bayer 04 Leverkusen sein Debüt auf der Marathonstrecke geben. Die Rede ist von Jonathan Dahlke (28). "Nach meinem Start im vergangenen Jahr über die Halbmarathondistanz war es für mich ein Traumziel, meinen allerersten Marathon in Köln zu laufen", freut sich der 28-Jährige schon auf das Event Anfang Oktober.

Im Kindheitsalter nahm er erstmals an der Veranstaltung teil. Dort ging der gebürtige Kölner in der Schulstaffel an den Start. Seitdem ist der 1,81 Meter große Student von der Atmosphäre und des Charakters fasziniert: "Dass es nun in diesem Jahr so weit ist, erfüllt mich mit viel Vorfreude und Stolz. Nicht nur, weil Köln meine Heimatstadt ist, sondern auch, weil mit den diesjährig in Köln ausgetragenen Deutschen Marathon-Meisterschaften die Chance besteht, zum ersten Mal in meiner Karriere Deutscher Meister zu werden."

Der 28-Jährige hat sich in diesem Jahr gezielt auf den Köln Marathon vorbereitet. Dafür absolvierte er unter anderem ein sechswöchiges Höhentrainingslager in Sankt Moritz und Livigno.