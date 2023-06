Köln wird Austragungsort für großes Sportereignis: Welt-Kleinwuchsspiele in der Domstadt

Köln – Zum achten Mal finden die sogenannten "World Dwarf Games" (WDG) in statt. Das erste Mal nach 2009 kommen sie nun wieder nach Europa - diesmal sogar nach Köln . Rund 530 Sportlerinnen und Sportler aus 25 Nationen werden erwartet.

2023 findet die achte Meisterschaft in Köln statt. Rund 530 Sportlerinnen und Sportler werden erwartet. © BKMF e.V./Furkan Altun

Vom 28. Juli bis zum 5. August werden die verschiedenen Disziplinen in einem Wettkampf unter anderem auf dem Gelände der Deutschen Sporthochschule ausgetragen.

Die Spiele sind das weltweit einzige Event, welches es Athletinnen und Athleten ermöglicht, ihr Können in den Bereichen Leichtathletik, Fuß-, Basket- und Volleyball sowie Schwimmen, Bogenschießen und Boccia unter Beweis zu stellen.

"Die World Dwarf Games sind für viele der Einstieg in eine Community, die Ihnen Sport, Begegnung und Beratung bietet", freut sich Mathilda Quantz, WDG-Teilnehmerin und stellv. Leiterin des Arbeitskreises Deutscher Kleinwuchs-Sport im Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien e. V.

Der mehrfache Weltmeister im Speerwerfen, Mathias Mester (36), kann sich ebenfalls noch an seine Teilnahme an den Spielen in Belfast im Jahre 2009 erinnern.

"Es spielt eine wichtige Rolle, dass sich hier kleine Menschen mit kleinen Menschen messen können und jeder, der Lust hat, mitmachen kann", sagt der einstige "Let's Dance"-Teilnehmer, der die World Dwarf Games 2023 als Botschafter unterstützt.