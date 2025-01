Ford-Mitarbeiter wegen krassem Stellenabbau in Köln ratlos: "Wie soll es weitergehen?"

Innerhalb von drei Jahren sollen rund 2900 Stellen in den Kölner Ford-Werken abgebaut werden. © Oliver Berg/dpa

"Was soll hier in Köln überhaupt in Zukunft gemacht werden und wie soll es weitergehen?" seien die Fragen an die Geschäftsführung gewesen, so David Lüdtke, IG-Metall-Sprecher bei Ford.

Das Management habe in einem fünfminütigen Statement allerdings nur nebulöse Aussagen zur Zukunft bieten können, kritisierte der Gewerkschafter, der auch Referent im Ford-Gesamtbetriebsrat ist.

Ford steht nach Plänen des Managements vor einem massiven Jobabbau, binnen drei Jahren sollen in Köln rund 2900 Stellen der aktuell etwa 11.500 Jobs wegfallen. Der US-Autobauer stellt in der Domstadt zwei Elektroauto-Modelle her. Der Verkauf verläuft schleppend. Die Pläne waren vor zwei Monaten bekannt gemacht worden.

Arbeitnehmervertreter und IG Metall fordern laut Lüdtke, "dass der Arbeitgeber sich mit uns an einen Tisch setzt und über ein Gesamtszenario spricht und nicht dabei bleibt, nur über 2900 Leute reden zu wollen".