Historischer Schritt bei Ford: Belegschaft streikt erstmals seit 1930!

Köln - In den fast 100 Jahre alten Ford-Werken in Köln kommt es in dieser Woche erstmals zu einem Streik!

In dieser Woche könnte es bei Ford zu einer historischen Maßnahme der Belegschaft kommen. © Oliver Berg/dpa

Darauf haben sich die Beschäftigten zum Start der neuen Woche geeinigt.

Die Protestaktion gegen einen geplanten Stellenabbau an dem Standort mit 11.500 Beschäftigten soll am Mittwochmorgen beginnen und bis Ende der Nachtschicht am Donnerstagmorgen dauern. Das teilte die IG Metall am Montagmittag mit.

Das Management möchte bis Ende 2027 2900 Arbeitsplätze streichen, um Kosten zu senken. Dagegen läuft die Gewerkschaft Sturm.

Unter anderem geht es um den Vorwurf der Konzeptlosigkeit, der den Bestand der Deutschlandtochter bedrohe.

Im März und April hatte es bereits Warnstreiks gegeben, danach blieben die Verhandlungen festgefahren. Eine Umfrage der IG Metall hatte zum Ergebnis, dass sich sage und schreibe 93,5 Prozent (!) der bei Ford tätigen IG-Metall-Mitglieder für einen Streik entschieden.