Massiver Stellenabbau droht! Bayer-Konzern will schlanker werden

Leverkusen - Das wäre ein herber Schlag für die hiesige Wirtschaft! Der Bayer -Konzern will ein neues Organisationsmodell einführen und damit etliche Stellen abbauen.

Das Leverkusener Unternehmen Bayer steht wirtschaftlich unter Druck. Ein neues Organisationsmodell soll den Konzern nun entlasten. © Thomas Banneyer/dpa

Wie der Plan genau aussieht, will der Agrarchemie- und Pharma-Konzern seiner Belegschaft am Donnerstagmittag in einer Online-Veranstaltung mitteilen, bei der es unter anderem um ein umfangreiches Stellenabbau-Programm gehen soll.

Dabei sollen Vertreter des Betriebsrats und des Managements zu Wort kommen und sich Fragen der Mitarbeiter stellen.

Am Vorabend hatte das Leverkusener Unternehmen mitgeteilt, das neue Organisationsmodell einzuführen und dabei alle Konzernbereiche auf mögliche Einsparungen zu durchleuchten. Die Arbeitsabläufe sollen effizienter gestaltet werden. Jobs, die als überflüssig erachtet werden, werden wegfallen. Wie viele das sein werden, ist noch unklar.

Auf dem Börsenparkett wirkte sich die Ankündigung nicht positiv aus, am späten Donnerstagvormittag lag der Wert der Aktie sogar etwas unter dem Vortageskurs.

Bei dem Konzern hat seit vergangenem Juni der US-Amerikaner Bill Anderson (57) das Sagen, er wurde Nachfolger des langjährigen Vorstandschefs Werner Baumann. Der hat die Übernahme des damaligen US-Konkurrenten Monsanto zu verantworten, dessen Glyphosat-Risiken die Bayer-Bilanz bis heute schwer belasten.