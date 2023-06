Neues Elektroauto-Werk von Ford wird in Köln eröffnet, auch Kanzler Scholz zu Besuch

Köln - Elektroautos sind für den US-Konzern Ford noch Neuland - einmal abgesehen vom Elektrosportwagen Mustang Mach-E, der in Mexiko hergestellt wird und eher eine Nebenrolle spielt. In Köln soll bald das erste Elektroauto von Ford vom Band rollen, der aus Europa kommt.

Wenn auch später als andere Autohersteller: Nun stellt auch Ford in ein paar Monaten Elektro-Autos in Köln her. © Oliver Berg/dpa

Im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 64) eröffnet der Autobauer Ford am Montag (13 Uhr) sein neues Kölner Werk für Elektroautos. In der Domstadt hat der US-Konzern insgesamt zwei Milliarden Dollar (umgerechnet 1,8 Milliarden Euro) bereitgestellt, um zwei E-Automodelle auf den Markt zu bringen und binnen sechs Jahren 1,2 Millionen Exemplare des Stromers zu produzieren.

Bei der Eröffnungsfeier wird auch der Urenkel des Firmengründers, William Clay Ford Jr. (66), erwartet. Bis die Serienproduktion startet, dauert es noch: Dies soll bis zum Jahresende geschehen. Vorher sind noch Vorarbeiten mit Prototypen nötig.

Ford ist unter Druck, der Autokonzern hat im europäischen Auto-Geschäft an Boden verloren. Die Firma schwenkte erst spät auf Elektrokurs ein.

Unlängst gab das Management bekannt, Teile der Kölner Entwicklungsabteilung in die USA zu verlagern und Personal abzubauen.

Damit verliert die Ford-Europazentrale in der Stadt am Rhein an Bedeutung in dem US-Konzern, an dem Standort mit aktuell rund 14.000 Beschäftigten sollen 2300 Stellen wegfallen.