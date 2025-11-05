Release perfekt: Kölner Milliarden-Firma veröffentlicht neues KI-Tool

Köln - Um die Arbeit in Unternehmen zu revolutionieren hat das Kölner Start-up DeepL jetzt einen autonomen KI-Agenten auf den Markt gebracht.

Die Firma "DeepL" machte sich zunächst als Übersetzungssoftware einen Namen. © DPA

Dem Unternehmen zufolge soll dieser in der Lage sein, verschiedene Unternehmensanwendungen wie ein menschlicher Nutzender zu bedienen.

"DeepL Agent" sei etwa in der Lage, eigenständig Erkenntnisse für Vertriebsteams zusammenzutragen oder die Bearbeitung von Rechnungen in der Finanzabteilung zu automatisieren, sagte der Chef und Gründer von DeepL, Jaroslaw Kutylowski (42), auf einem Firmen-Event in Berlin.

Mit der neuen Software, die wie ein Chatbot bedient wird, sollen zum einen etablierte Unternehmensanwendungen verknüpft werden. "DeepL Agent" sei aber auch in der Lage, exotische Apps oder proprietäre Firmenprogramme in automatisierten Arbeitsabläufen zu integrieren.

DeepL wagt sich mit seinem neuen Produkt in einen neuen Geschäftsbereich vor, in dem auch Tech-Riesen wie Microsoft, Google, OpenAI oder Europas größtes Softwareunternehmen SAP aktiv sind.

Das Kölner Start-up hatte sich zuvor vor allem als KI-Übersetzungsspezialist einen Namen gemacht dabei gegen mächtige Wettbewerber wie Google Translate, Amazon Translate oder den Übersetzungsdienst von Microsoft behauptet.