06.08.2025 13:36 Absackungen an wichtiger KVB-Haltestelle: Ausstieg nicht möglich, Ersatz-Bahnsteig geplant

An der KVB-Haltestelle "Porz Markt" wurden am Bahnsteig der Linie 7 in Richtung Zündorf Absackungen festgestellt. Ein Ausstieg ist hier aktuell nicht möglich.

Von Jonas Reihl

Köln - An der Haltestelle "Porz Markt" wurden am Bahnsteig der Stadtbahnlinie 7 in Richtung Köln-Zündorf Absackungen festgestellt. Ein Ausstieg ist hier aktuell nicht möglich. Alles in Kürze Absackungen an KVB-Haltestelle Porz Markt festgestellt

Ausstieg aktuell nicht möglich

Ersatz-Bahnsteig südlich des regulären Ausstiegs geplant

Fahrgäste sollen bis Rosenhügel durchfahren und zurückfahren

Instandsetzungstermin noch unklar Mehr anzeigen Die Stadtbahnen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) können an der Haltestelle "Porz Markt" stadtauswärts aktuell nicht halten. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Wie es dazu gekommen ist, ist noch unklar. Das haben die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) am Mittwoch mitgeteilt. Demnach würden die Untersuchungen durch die Stadt noch andauern. Dementsprechend könne momentan kein genauer Zeitrahmen für die Instandsetzung benannt werden. Schon jetzt würde aber feststehen, "dass der Bahnsteig Richtung Zündorf auf absehbare Zeit gesperrt bleiben muss und kein Fahrgastwechsel an dieser Stelle möglich ist", berichten die KVB. Köln Köln räumt auf: mit Promi-Power gegen den Müll Köln Kölner Studie enthüllt: Das Parkplatzproblem ist eigentlich gar keins Um die Beeinträchtigung für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, wolle das Unternehmen kurzfristig einen Ersatz-Bahnsteig südlich des regulären Ausstiegs aufbauen. Erste Planungen dazu laufen bereits. "Konkrete Termine für den Beginn der Arbeiten und die Fertigstellung des Interimsbahnsteigs können aber derzeit noch nicht genannt werden", heißt es weiter. Bis zur Fertigstellung des Ersatz-Ausstiegs werden Fahrgäste, die in "Porz Markt" aussteigen wollen, gebeten, ihre Fahrt bis zur nächsten Haltestelle "Rosenhügel" fortzusetzen und von dort aus die Bahn zurück in Richtung Innenstadt zu nehmen.

