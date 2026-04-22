Derby zwischen Köln und Leverkusen: KVB bereiten sich auf Fan-Ansturm vor

Köln - Das Nachbarschaftsduell zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) wirft seine Schatten voraus: Damit alle Heim- und Auswärtsfans rechtzeitig zum Anstoß im RheinEnergie-Stadion sind, erhöhen die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ihre Frequenz.

Um den Fans des 1. FC Köln sowie von Bayer 04 Leverkusen am Samstag eine möglichst reibungslose Anreise zum RheinEnergie-Stadion zu ermöglichen, verstärken die KVB ihren Betrieb. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Bereits drei Stunden vor Anstoß sowie kurz nach Abpfiff gegen 17.15 Uhr setzt das städtische Unternehmen zusätzliche Stadtbahnen zwischen den Haltestellen "Neumarkt" und "RheinEnergie-Stadion" sowie "Weiden West" und "RheinEnergie-Stadion" ein. Das haben die KVB am Mittwoch mitgeteilt.

Darüber hinaus sollen Sonderbusse die Anbindung des Stadions im selben Zeitraum weiter verbessern. Diese sind mit "E RheinEnergie-Stadion" beschildert und starten an der Nordseite des Neumarkts. Weitere Haltestellen sind "Rudolfplatz", "Aachener Straße/Gürtel" und "Alter Militärring".

Auf den Buslinien 141 und 143 werden zudem Gelenkbusse verkehren, um für weitere Fahrgast-Kapazitäten zu sorgen.

Die KVB bitten die Fans außerdem, auch die regulären Stadtbahnen der Linie 1 zu nutzen. Diese halten wie gewohnt an den Haltestellen "Alter Militärring" sowie "RheinEnergie-Stadion".