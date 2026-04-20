Es wird laut in der Nacht: Schuld sind Bauarbeiten der KVB

Köln - Anwohner in Köln müssen sich in den kommenden Tagen auf nächtliche Bauarbeiten der KVB einstellen.

In Refrath und Deutz kommt es in den kommenden Nächten zu Gleis- und Oberleitungsarbeiten, tagsüber soll der Betrieb normal laufen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie das Verkehrsunternehmen ankündigt, fallen sowohl in Refrath als auch in Deutz Arbeiten an Gleisen und Oberleitungen an. Für Fahrgäste soll es dabei aber keine Einschränkungen geben.

In Refrath wird vom 27. April bis 1. Mai entlang der Linie 1 zwischen "Refrath" und "Kippekausen" gearbeitet.

Dort stehen Oberleitungsarbeiten und das Streichen von Masten an. Gearbeitet wird nur nachts zwischen 22 und 6 Uhr mit einer Pause am Wochenende.

Auch in Deutz wird vom 26. bis 30. April im Bereich "Suevenstraße" bis "Bahnhof Deutz/LANXESS arena" an den Gleisen gearbeitet. Dabei wird unter anderem der Asphalt geöffnet und wieder verschlossen.