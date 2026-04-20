Es wird laut in der Nacht: Schuld sind Bauarbeiten der KVB
Köln - Anwohner in Köln müssen sich in den kommenden Tagen auf nächtliche Bauarbeiten der KVB einstellen.
Wie das Verkehrsunternehmen ankündigt, fallen sowohl in Refrath als auch in Deutz Arbeiten an Gleisen und Oberleitungen an. Für Fahrgäste soll es dabei aber keine Einschränkungen geben.
In Refrath wird vom 27. April bis 1. Mai entlang der Linie 1 zwischen "Refrath" und "Kippekausen" gearbeitet.
Dort stehen Oberleitungsarbeiten und das Streichen von Masten an. Gearbeitet wird nur nachts zwischen 22 und 6 Uhr mit einer Pause am Wochenende.
Auch in Deutz wird vom 26. bis 30. April im Bereich "Suevenstraße" bis "Bahnhof Deutz/LANXESS arena" an den Gleisen gearbeitet. Dabei wird unter anderem der Asphalt geöffnet und wieder verschlossen.
Auch in Deutz finden die Arbeiten ausschließlich nachts statt. Die KVB bittet Anwohner um Verständnis für mögliche Lärmbelästigungen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa