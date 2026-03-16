Nahverkehr in Köln teilweise lahmgelegt: Warum Stadtbahnen am Mittwoch nicht fahren

Köln - Die Warnstreikwelle im kommunalen Nahverkehr kann auch am Mittwoch (18. März) in einzelnen Städten Auswirkungen auf das Angebot von Bussen und Bahnen haben.

In Köln werden am Mittwoch keine Stadtbahnen fahren. © Henning Kaiser/dpa

Die Kölner Verkehrs-Betriebe teilten mit, dass an diesem Tag keine Stadtbahnen fahren werden. Fahrzeuge, die auf der Strecke liegen blieben, könnten nicht repariert oder auf die Betriebshöfe abgeschleppt werden, teilte das Nahverkehrsunternehmen KVB zur Begründung mit.

Der Busbetrieb werde aufrechterhalten, da defekte Busse vom Verkehr umfahren oder von externen Unternehmen abgeschleppt werden könnten, erklärten die Kölner Verkehrs-Betriebe.

Fahrgäste müssten allerdings damit rechnen, dass es zu Unregelmäßigkeiten im Fahrplan kommen könne.

Die Rheinbahn in Düsseldorf prüft noch, welche Auswirkungen der Warnstreik in Werkstätten am Mittwoch (18. März) auf den Fahrplan hat.